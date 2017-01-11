Переглянути
Найсвіжіший номер
журналу "РІА-Україна"!

Санкарі Львівщини стали призерами Кубка світу в Австрії

11.01.2017 | Новини

В Австрії пройшов I етап юніорського Кубка світу з санного спорту на натуральних трасах.

Інформує Status quo – Львів.

У складі національної збірної України змагалися п’ятеро молодих саночників Львівщини.

Як повідомили в управлінні фізичної культури і спорту Львівської обладміістраціі, успішним виявився альпійський старт для юніорського екіпажу в складі вихованців Львівського училища фізичної культури Андрія Демчука та Мирослава Ленька, які піднялися на другу сходинку п’єдесталу.

В одномісних санях серед дівчат вихованка львівської СДЮШОР з санного спорту “Беркут” Анастасія Слюсар фінішувала з 11-м результатом, а Вікторія Яриніч зайняла 14-е місце.

Подібні записи