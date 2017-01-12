Система «ProZorro» дозволила на Самбірщині заощадити 780,6 тис. грн
У Самбірському районі Львівської області торік через систему «Prozorro» було проведено 48 закупівель на суму 15 млн 986 тис. грн.
Про це повідомляє ZIK.
Завдяки такому нововведенню учасники закупівель, найбільшу кількість яких провів відділ освіти райдержадміністрації, на Самбірщині вдалося заощадити бюджетних 780.6 тисяч гривень.
В основному через проведення тендерів і систему «Prozorro» закупляли оргтехніку та прилади для навчальних закладів, пально-мастильні матеріали, спортивні товари та визначали виконавця робіт з проведення поточного ремонту вулиць.
Нагадаємо, що з 1 червня 2016 року, відповідно до доручення голови ЛОДА, у Самбірському районі запровадили прозору систему допорогових закупівель, яка зобов’язувала розпорядників бюджетних коштів проводити тендерні закупівлі на електронних майданчиках.