Олег Манзій: «ПАРУС Development – за високу якість життя!»
Девелоперська компанія «ПАРУС» на львівському ринку забудовників з’явилася півтора року тому, втім, уже встигла зарекомендувати себе як автор новітніх архітектурних форм та має вагомі здобутки. Здано в експлуатацію перший великий багатоповерховий будинок ЖК «ПАРУС», близький до завершення другий висотний багатоквартирний ЖК «ПАРУС PARK» та триває будівництво третього «ПАРУС LIFE» – всі ці новобудови вирізняються стильною індивідуальною архітектурою та своїми вже впізнаваними обтічними формами.
Цьогоріч 23-24 листопада у Києві відбувся Другий Міжнародний Щорічний Форум у сфері нерухомості EEA Real Estate Forum & Project Awards, на якому щороку оголошують кращі зведені об’єкти нерухомості країн Східної Європи та Азії. За словами одного з організаторів, управляючого партнера UREClub Ольги Соловей, найбільш жорстка боротьба розгорнулася саме у категорії житлового будівництва – було представлено чимало проектів не лише з України, але й з Молдови, Грузії, Білорусії, Казахстану, Азербайджану. Цього року Премію EEA Awards за Кращий житловий будинок в регіоні отримала будівельна компанія «ПАРУС» зі Львова.
Своїми враженнями, планами та роздумами про майбутнє архітектури ділиться директор та один із засновників компанії «ПАРУС» Олег Манзій.
- Пане Олег, Вас та Вашу команду можна привітати – Премія EEA Awards за Кращий житловий будинок в регіоні свідчить про високе визнання на міжнародному рівні, адже до розгляду були залучені відомі архітектори світу, кращі локальні та міжнародні експерти і практики ринку нерухомості. Які почуття викликало у Вас нагородження?
- Ця нагорода для всіх учасників ринку та компанії «ПАРУС» зокрема має велику вагу, адже до складу міжнародного журі було залучено дуже авторитетних експертів. Відзнака – новий стимул у роботі нашого колективу. Адже кожна така нагорода для нас – підтвердження того, що ми йдемо правильним шляхом, втілюючи у проекти своїх новобудов новітні тенденції сучасної архітектури, дух архітектури майбутнього.
- Як вважаєте, у чому секрет успіху компанії «ПАРУС»? Що насамперед вирізняє Вашу будівельну компанію серед інших забудовників?
- Вважаю, що успіх пов’язаний передусім із згуртованістю нашої команди, яка складається з однодумців, а також із нашою наполегливістю щодо пошуку нестандартних рішень, нашим індивідуальним авторським підходом до процесу проектування та зведення новобудов. Ми постійно цікавимося сучасними архітектурними трендами, співпрацюємо з кращими архітекторами, тому ми за впровадження кращих новітніх тенденцій і в технічному плані, і в художньому та вважаємо, що сучасна архітектура має включати в себе також чималий відсоток мистецтва. І свою точку зору щодо необхідності розумного впровадження в архітектуру Львова світових архітектурних трендів наша команда готова відстоювати на всіх рівнях.
- Чи вищезгадана Премія EEA Awards, а з нею і міжнародне визнання проектів компанії «ПАРУС» часом, бува, не вплине на здорожчання ціни житла ЖК «ПАРУС»?
- Жодна нагорода не є приводом для підвищення цін. Ми не гонимося за надприбутками, натомість прагнемо збудувати справді красиве, комфортне та нестандартне житло з цікавою архітектурою, в якому люди жили б із задоволенням упродовж багатьох років.
Тому в жодному разі ми не будемо підвищувати ціни на своє житло. Навіть попри впровадження щоразу на кожному новому нашому об’єкті ще більше додаткових опцій, наші ціни далі залишаються на рівні близько 16 500 грн./кв. м. Звичайно, із впровадженням інновацій ми несемо щоразу більші видатки та свідомо готові до менших прибутків, але щодо цінової політики ми далі залишаємося у найбільш масовому сегменті продажу житла.
- Знаю, Вас та Ваш колектив надихають не лише творіння всесвітньовідомих архітекторів, якими захоплюється весь світ, але й різноманітні технічні новації, здатні додати комфорту мешканцям. Чим цього разу будете дивувати?
- Ми крокуємо в ногу з часом, тому, проектуючи кожен наступний об’єкт, щоразу намагаємося додати нашому житлу нові опції комфорту. Кожен наш будинок має не лише вартісний вентильований фасад та підземний паркінг – ми активно впроваджуємо ще й різноманітні новітні технологічні фішки. Зокрема, SMART-функції «розумного будинку» щодо опалення та дистанційного керування цим процесом. Також завдяки створенню власної компанії «ПАРУС-ІТ» ще на стадії спорудження будинку ми тепер одразу в кожну квартиру прокладаємо новітній кабель із оптоволокна, що дозволяє мати підведений не лише якісний швидкісний Інтернет, а й зручний, спрощений, комфортний доступ до якісного ІР-телебачення з можливістю самостійного вибору каналів на власний розсуд – увесь необхідний набір пристосувань мешканець отримує вже при вселенні. Це, по суті, буде пожиттєвий майже безкоштовний Інтернет за якусь чисто символічну плату.
Ще один наш підхід – безпека насамперед! Ми дбаємо про безпеку своїх мешканців, тому запровадили не лише цілодобовий відеонагляд за усією територією, але й зробили так, щоб система була підключена до централізованої міської системи поліцейського відеонагляду. Це дасть змогу в режимі on-line відстежувати та оперативно реагувати на будь-яке правопорушення.
Оскільки дедалі актуальнішим у Львові стає питання сміттєзбирання, зараз працюємо також і над тим, щоб впровадити сучасні світові технології, коли контейнери для сміття нікому не завдають клопоту, знаходяться під землею та у призначений час автоматично доставляються наверх.
- Оскільки Ви не зупиняєтеся на досягнутому, якими є подальші плани компанії «ПАРУС»? Якими будуть Ваші наступні проекти?
- Попри те, що далі триває будівництво двох наших об’єктів «ПАРУС PARK» та «ПАРУС LIFE», водночас ми наполегливо працюємо над вибором проекту для житлового кварталу «ПАРУС-СІТY». Це має бути надзвичайно комфортний житловий квартал, який буде складатися з кількох будівель сучасної архітектури обтічних форм та різної висоти – від малоповерхової до фрагментарної висотної. Відповідно до задуму чотири гектари з дев’яти, які займатиме даний житловий квартал «ПАРУС-СІТY», відводиться під громадський простір із пішохідними доріжками, зеленими насадженнями, численними дитячими та ігровими майданчиками, затишними кафе – увесь цей простір, де вируватиме життя, виявиться вільним від автомобілів. Для автомобілів передбачатимуться окремі гостьові майданчики та автомобільні підземні паркінги, в’їзд у які буде поза межами пішохідного бульвару. Такий наш підхід відповідає ще одному новітньому світовому тренду, який активно підтримуємо. Ми за високу якість життя!
P.S. За час підготовки інтерв’ю до друку компанія «ПАРУС Development» отримала ще одну нагороду від UkrainianBusinessCommunity, організатора премії BuildingAwards 2016 у номінації «Житловий комплекс з кращою сучасною інноваційною архітектурою 2016» та у відкритому Конкурсі “ДІМ-2016″ – КРИШТАЛЕВА ЦЕГЛА на найкращу будівельну інвестицію з обох боків східного кордону Європейського Союзу організований Польським житловим товариством, філія у м. Люблін. Вітаємо переможців!