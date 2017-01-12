Серед киян визначать кращих діячів культури
12.01.2017 | Новини
У столиці розпочався збір заявок на здобуття Мистецької премії «Київ».
Інформує Вечірній Київ.
Так, визначатимуть переможців у восьми номінаціях:
- у галузі літератури – Мистецька премія «Київ» імені Євгена Плужника;
- у галузі кіномистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Івана Миколайчука;
- у галузі музичної композиції – Мистецька премія «Київ» імені Артемія Веделя;
- у галузі театрального мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Амвросія Бучми;
- у галузі образотворчого мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Сергія Шишка;
- у галузі журналістики – Мистецька премія «Київ» імені Анатолія Москаленка;
- у галузі народного декоративного мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Сергія Колоса;
- у галузі хореографічного мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Павла Вірського.
Подавати твори на здобуття Мистецької премії «Київ» можуть творчі спілки, наукові установи, вищі навчальні заклади Києва, заклади культури та мистецтв, театрально-видовищні та театрально-концертні організації і підприємства, видавництва, редакції газет і журналів.
Матеріали необхідно подати до Департаменту культури КМДА (бульвар Тараса Шевченка, 3, каб. 317) не пізніше 10 лютого 2017 року. Для уточнення інформації можна звертатись до відділу театрально-концертних і культурно-освітніх закладів Департаменту культури за тел.: 279-71-26.