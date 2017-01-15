Топ-7 нестандартних туристичних місць Львова, які варто побачити
Нерозрекламовані цікаві місцини у місті Лева.
Інформує Справжня Варта – Львів.
1) Радянський дворик (Князя Лева, 2)
Імпровізований музей радянської епохи під відритим небом, де місцеві жителі постійно приносять артефакти часів СССР.
Тут можна знайти бюсти Леніна,старі меблі,тематичні плакати,картини та безліч інших речей.
2) Двір загублених іграшок (Князя Лева, 3)
Ще один саморобний музей, де знаходиться величезна колекція різноманітних іграшок різних часів. Сам екстер`єр створює атмосферу містичності.
Подейкують, оригінальна колекція належить одному з мешканців будинку,в якому дворик і знаходиться.
3) Вузол зв`язку “Лощина” ( вул. Золота, неподалік стадіону СКА)
Величезний бункер з системою підземних ходів,створений для підтримання зв`язку Прикарпатського військового округу з Генштабом в Москві. Дана споруда розрахована на надзвичайно потужні ракетні удари, адже викопана в горі на глибині 30 м під землею. Точна дата будівництва невідома, хоча є версія про нібито первинне польське походження споруди.
4) Підземелля Полтви (просп.Свободи – просп.Чорновола)
Унікальна в своєму роді,”штучна” підземна річка,яка протікає під самісіньким центром міста. Проект засклеплення Полтви був втілений в 1880-х роках, як альтернатива створення дорожчої роздільної системи каналізації.
На даний момент засклеплена підземна ріка є популярною точкою індустріального туризму.
5) Покинутий завод “Львівхімсільгоспмаш” (центральний проїзд, на в`їзді в Рясне-Руське)
Найбільший в СССР виробник мінеральних добрив і сільськогосподарської техніки, промисловий гігант міста Львова,який вже більше 20 років лежить в руїнах
На даний момент можна оглянути 10-поверхову адміністративну будівлю та машинний цех з підземним поверхом.
6) Галерея під відкритим небом (пл.Ринок, 13)
Один з найкреативніших арт-просторів у Львові, розташований в дворику біля площі Ринок. Тут виставляються роботи молодих художників, проводяться акустичні концерти та майстер-класи. Зараз це єдина подібна галерея в місті.
7) Будинок з кросвордом (вул. Сахарова, 82)
Арт-об`єкт нової частини Львова, дев`ятиповерхівка з кросвордом на стіні, заввишки 30 і завширшки 20 метрів. Усі відповіді і запитання також написані на будинку.