Львів представить Україну на міжнародній туристичній виставці
На міжнародній туристичній виставці “Адвентур 2017″ у Вільнюсі делегація Львівщини презентує свій туристичний потенціал від України.
Про це повідомив Ukraine Art News.
На виставці комплексно презентуватимемо туристичний потенціал області із акцентом на гірськолижні та бальнеологічні курорти. Таким чином намагаємось створювати позитивний імідж Львівщини як регіону із унікальними туристично-рекреаційними можливостями, а також сприяти розширенню географії туристичних потоків та стимулюванню інвестиційної привабливості області,
– прокоментувала т.в.о. начальника управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталя Табака.
Також вона зазначила, що виставка дасть можливість обговорити під час конференцій такі важливі теми, як еко-туризм, оздоровчий та культурний туризм, пляжний відпочинок або відпочинок у місті, пакетні пропозиції або індивідуальні поїздки, а також переглянути презентації.