У Львові виступив «солдатський» Різдвяний вертеп
Театральну постановку про народження Ісуса Христа підготували військовослужбовці роти матеріального-технічного забезпечення Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Перший виступ військового вертепу відбувся в Різдвяну ніч у самому навчальному закладі. Цими ж вихідними українські воїни виступили в храмі Стрітення Господнього, який нещодавно був відкритий у Львові. Разом із солдатами до Різдвяної коляди також долучились офіцери й курсанти видового військового вишу, які є більшістю серед прихожан новозбудованого храму.
Про це інформує Львівському порталу .
За словами заступника командира роти по роботі з особовим складом молодшого лейтенанта Івана Дегтяра, створення цього вертепу є ініціативою самих солдатів.
«Організаційне ядро – прості військовослужбовці-строковики, з реквізитом та музичними інструментами допомогли батьки деяких бійців, а основну частину костюмів для учасників вертепу надав один з львівських театрів, – розповів офіцер. – Взагалі, відродження традицій створення Різдвяних вертепів у військових колективах є гарною нагодою для солдатів взяти участь у культурному та громадському житті підрозділу і всієї Академії».
Він також додав, що ця ініціатива матиме продовження, а окрім різдвяних театральних постановок, солдати роти матеріально-технічного забезпечення більш активно долучатимуться й до інших святкових акцій.