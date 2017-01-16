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На кордоні з Польщею – черги на 540 автівок

16.01.2017 | Новини

На західному кордоні України зафіксували черги на п’яти пунктах пропуску.

Про це повідомив Варіанти.

Відтак, станом на 8:00 год. 16 січня на західному кордоні України накопичення транспортних засобів зафіксували перед пунктами пропуску Краковець – 40 авто, на додатковій смузі – 0 авто, Устилуг – 30 авто, Ягодин – 150 авто, Рава-Руська – 150 авто, Шегині – 170 авто.

На інших пунктах пропуску, зокрема в Грушеві, Смільниці, Угриневі, Порубному, Дяково та Косино черг немає.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба запустила інтерактивну карту завантаженості основних пропускних пунктів на кордонах України.

Також у грудні 2016 року на пункті пропуску Краковець – Корчова у якості експрименту створили додаткову смугу руху для українців, що мають авто з українською реєстрацією, а також для громадян ЄС.

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