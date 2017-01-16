На кордоні з Польщею – черги на 540 автівок
На західному кордоні України зафіксували черги на п’яти пунктах пропуску.
Про це повідомив Варіанти.
Відтак, станом на 8:00 год. 16 січня на західному кордоні України накопичення транспортних засобів зафіксували перед пунктами пропуску Краковець – 40 авто, на додатковій смузі – 0 авто, Устилуг – 30 авто, Ягодин – 150 авто, Рава-Руська – 150 авто, Шегині – 170 авто.
На інших пунктах пропуску, зокрема в Грушеві, Смільниці, Угриневі, Порубному, Дяково та Косино черг немає.
Нагадаємо, Державна прикордонна служба запустила інтерактивну карту завантаженості основних пропускних пунктів на кордонах України.
Також у грудні 2016 року на пункті пропуску Краковець – Корчова у якості експрименту створили додаткову смугу руху для українців, що мають авто з українською реєстрацією, а також для громадян ЄС.