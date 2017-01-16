Мерія Львова визначить спеціальні місця для купання на Водохреща
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради звертає увагу, що в місті будуть визначені місця проведення свята, які обладнані рятувальними постами із зимовими рятувальними засобами на водоймах.
Інформує Дивись.info.
«Просимо звернути увагу організаторів проведення свята Водохреща на те, що під час проведення заходів святкування Водохреща необхідно дотримуватися Правил охорони життя людей на водних об’єктах України. Також доводимо до відома організаторів інформацію про те, що у разі проведення свята Водохреща на водоймах організатори святкових заходів і власники водних об’єктів несуть всю відповідальність за безпеку учасників та забезпечують роботу рятувальних постів», – наголошують в управлінні.
Отож, для тих, хто планує купатись у водоймах на Водохреща, рекомендують дотримуватись таких правил:
1. Купатись в ополонці лікарі не радять тим, у кого є хворі нирки, діабет, проблеми із тиском;
2. З собою варто мати зручний одяг, щоб мати змогу швидко роздягнутися та одягнутися після купання;
3. Перед купанням добре попоїсти, хоча б за годину до пірнання (вживання алкоголю категорично заборонено!);
4. Перед тим як зайти у воду, треба добре розігрітися: кілька хвилин бігу, сполоснути обличчя водою тощо;
5. До ополонки необхідно підходити в зручному взутті: краще використати черевики або вовняні шкарпетки для того, щоб дійти до ополонки. Можливе використання спеціальних гумових тапочок, які також захищають ноги від гострих предметів, та не дадуть сковзати на льоду. Ідучи до ополонки, слід пам’ятати, що доріжка може бути слизькою, тому потрібно йти повільно та уважно;
6. Занурюватись (купатися) треба в спеціально обладнаних ополонках біля берега та під доглядом рятувальників і медичних працівників;
7. У воду варто занурюватись поступово. Занурюватись найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку.
8. Якщо з вами дитина, уважно слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;
9. У воді варто бути не більше 30 секунд.
10. При виході з води не слід триматися безпосередньо за металеві поручні, можна використовувати сухий рушник;
11. Коли виходите з води, треба добре розтерти шкіру, одягнутися, виконати декілька інтенсивних фізичних вправ, випити гарячого чаю (алкоголь не зігріває, а лише може нашкодити!).