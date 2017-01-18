Що Львівщина експортувала найбільше у 2016 році
На Львівщині у 2016 році зменшився експорт засобів наземного транспорту, крім залізничного, на 78,1%, приладів та апаратів оптичних і фотографічних – на 75,0%, насіння і плодів олійних культур – на 37,5%.
Про це інформує Дивись.info.
Серед товарів, які Львівщина експортувала упродовж січня–листопада 2016р., переважали електротехнічне обладнання та їх частини (24,0% від обсягу експорту області), меблі (10,4%), деревина та вироби з неї (10,2%), зернові культури (7,6%). Зростання експорту області у січні–листопаді 2016р. зумовлене збільшенням поставок продуктів переробки овочів у 3,9 раза, зернових культур – на 56,6%, меблів – на 33,9%
Найбільші обсяги імпорту припали на Польщу (27,5% від загальнообласного імпорту), Німеччину (18,6%) та Китай (7,8%). Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 1093,0 млн.дол. (72,0% від загального обсягу імпорту області) та збільшився порівняно з січнем–листопадом 2015р. на 20,2%.