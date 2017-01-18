Wizz Air запустив новий рейс з України
18.01.2017 | Новини
Лоукост Wizz Air відкрив новий рейс зі Львова у польське місто Вроцлав. Літак курсуватиме за маршрутом двічі на тиждень.
Про це повідомляє Lowcostavia.
Перший рейс відбудеться 13 квітня 2017 року. Вартість квитка – від 619 грн.
“Львів стане другим аеропортом, з якого WIZZ виконуватиме лоу-кост авіаперельоти, і ми сподіваємося незабаром оголосити більше позитивних новин в Україні”, – каже корпоративний директор компанії Оуэн Джонс.
WIZZ є провідним авіаперевізником за найнижчими цінами на українському ринку. Перший міжнародний рейс WIZZ був виконаний з Києва в Лондон у 2008 році.з тих пір авіакомпанія перевезла 4,5 млн пасажирів. На сьогоднішній день пропонує 17 лоу-кост маршрутів до восьми країн з двох українських аеропортів – Києві і Львові. Крім того, пасажири WIZZ, які подорожують для відпочинку або з питань бізнесу, можуть користуватися всіма перевагами мережі маршрутів авіакомпанії, вибираючи зі 136 напрямків до 40 країн.