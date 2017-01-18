На благодійній виставі «Казка про серце» збиратимуть гроші для хворих дітей
У львівському театрі ім. М. Заньковецької відбудеться прем’єра благодійної вистави «Казка про серце». Головні ролі у ній виконають хворі діти разом з відомими артистами.
Про це інформує ZIK.
Найбільше свого виходу на сцену чекає Дем’ян. Хлопчик виконає головну роль, у якій розповідатиме історію хворого малюка.
«Я виконую роль хлопчика, який мріє мати здорове серце», – говорить Дем’ян Брама.
Хлопчик і сам хоче мати здорове серце. Йому тільки 7 років, та попри юний вік, Дем’ян переніс уже кілька операцій та потребує трансплантації.
«Казкові герої, діти, співаки – всі вони за задумом ніби віддають хлопчику частину свого серця. І у підсумку станеться диво – і хлопчик буде здоровим. Ми сподіваємося, що і в житті теж так відбудеться», – розповідає автор ідеї Наталія Писаренко.
У виставі грають четверо діток із вадами серця. Решта юних акторів – їхні друзі та однокласники. Разом із ними на сцену вийдуть і львівські зірки.
«Ці діти особливо не відрізняються від нас. Звісно, вони потребують трохи більше уваги й підтримки. Але вони такі ж веселі та позитивні, з ними дуже приємно працювати», – каже скрипаль Олександр Божик.
Усі кошти від продажу квитків підуть на розробку благочинного інтернет-ресурсу, де батьки кардіохворих дітей зможуть довідатися, як боротися з недугою, а також отримати грошову допомогу на лікування.
«Цього року хочемо більше присвятити часу для розвитку фонду. Адже прагнемо, щоб про нас знало якомога більше сімей, і щоб ми могли допомогти батькам подолати складний період», – розповіла засновник благодійного фонду «Серце дитини» Тетяна Ящук.
Прем’єра благочинної вистави відбудеться 23 січня у театрі імені Марії Заньковецької.