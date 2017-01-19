На Львівщині відкриють англомовний дитячий садок
У Давидові батьки хочуть створити для своїх дітей англомовний дитячий садок. У спеціальній групі, до якої прийматимуть дітей віком від двох років, навчання і виховання буде проводитись англійською мовою.
Інформує ZAXID.NET .
Така ідея виникла в батьків ще восени, коли з дітьми дошкілького віку займався волонтер з Ірану.
«І дітям, і батькам ці заняття дуже сподобалися, тому ми вирішили, що варто продовжити інтенсивнішу роботу вже у формі дитсадочку», – розповіла лідерка ініціативної групи Наталія Проць.
Англомовний садочок у Давидові буде платним, оскільки фінансувати його нікому, розповідають батьки. За попередніми підрахунками лише на зарплату вихователя потрібно щонайменше 6 тис. грн. Зараз батьки шукають приміщення, а також вихователя, який би погодився працювати із малюками.
Батьки сподіваються отримати дозвіл від ОТГ, щоб новий садок могли розмістити в одному з приміщень громади. Натомість голова Давидівської ОТГ бачить цю ініціативу трохи інакше. На думку Володимира Керницького, це має бути англомовна група у звичайному державному дитсадку.