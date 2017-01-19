Львів’ян запрошують на парад авторських вертепів
19.01.2017 | Анонси
Організація української молоді «Спадщина» запрошує продовжити різдвяні святкування
Інформує Львiвська Газета.
21 січня львів’яни та гості міста матимуть змогу переглянути парад авторських вертепів на щорічному фестивалі «Свято Коляди».
Дійство відбудеться у музеї Національно-визвольної боротьби (вул. Лисенка 23-а). Організатори заходу, крім оригінальних вертепів, обіцяють створити для глядача теплу різдвяну атмосферу, де кожен зможе вдосталь поколядувати, відпочити від буденних справ, взяти участь у тематичних конкурсах та просто чудово завершити святковий період.
Усі кошти, зібрані вертепними капелюшниками, будуть передані організації Львівський Лицар, яка займається волонтерською допомогою українським воякам.
Початок – о 15.00. Вхід вільний