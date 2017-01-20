Львів’яни готуються до участі Всесвітніх Іграх у Вроцлаві
20.01.2017 | Анонси
До участі в Х Всесвітніх Іграх готується сім спортсменів зі Львівської області.
Про це повідомив Status quo – Львів.
Ігри будуть проходити 20-30 липня у Вроцлаві (Польща).
З львів’ян до участі у Всесвітніх іграх готується Станіслав Горуна – карате, Станіслав Кукурудз, Владислав Кукурудз, Юрій Пуш, Тарас Яруш – спортивна акробатика (чоловіча четвірка), Олександр Кратов і Надія Волинська – спортивне орієнтування.
Всесвітні ігри проводяться з метою популяризації та розвитку видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор і проводяться раз на чотири роки після Олімпіад.
У Вроцлаві очікується близько 4500 спортсменів більш, ніж з 100 країн світу.