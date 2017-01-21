У Львові відбудеться благодійний аукціон #КучинськийОдужуй
У суботу, 21 січня, о 17.00 год. міжнародна молодіжна організація УМСА –Львів запрошує на офіційну презентацію організації та її діяльності у Львові, а також відкриття мистецького простору «Арка» (в англійській версії – ARC (Artists research center) за адресою вул. Наливайка, 12.
Про це інформує Дивись.info.
«Задум мистецького коворкінгу «Арка», який УМСА-Львів почала втілювати влітку 2016 спільно з данськими партнерами УМСА-Орхус, має на меті об’єднати митців для впровадження якісних творчих програм, скерованих на розвиток, навчання та розкриття таланту у дітей та дорослих. Простір запропонував спектр освітніх програм у сфері музики, театру, танцю, спорту та образотворчого мистецтва. На презентації простору «Арка» данські партнери представлять своє бачення його розвитку, розкажуть про роботу УМСА в Данії та Орхусі зокрема, а також про можливості спільних дій та волонтерських обмінів»,- зазначили організатори.
На відкритті організації творча галерея зустріне виставкою картин відомих художників, об’єднаних назвою КучинськийОдужуй (це благочинний аукціон на підтримку художнього керівника театру ім. Леся Курбаса – Володимира Кучинського, який бореться із тяжкою недугою). Виставка вже експонувалась у Львові в листопаді 2016 року, потім переїхала до Києва (Дім «Майстер-клас») і тепер знову повернулась до Львова.