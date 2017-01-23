У Львівської області проявили байдужість до пацієнтів із легеневою гіпертензією???
20.12.2016 р. о 10.00 год. відбувалося Громадське обговорення Проекту Рішення «Про обласний бюджет на 2017 рік», де у Комплексній програмі надання медичної допомоги мешканцям Львівської області на 2017 рік, в частині покращення медичної допомоги хворим на легеневу гіпертензію було передбачено кошти у розмірі – 4158500 грн.
20.12.2016 р. о 14.00 год. відбувалося засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку обласної ради (Протокол №25), на якому у Проект Рішення «Про обласний бюджет на 2017 рік» були проголосовані зміни в сфері охорони здоров’я Львівської області та Департаменту фінансів ЛОДА поставлено завдання – вишукати фінансовий ресурс, підготувати Уточнений Проект Рішення «Про обласний бюджет на 2017 рік» для розгляду на V позачерговій сесії обласної ради до 15:00 год. 21.12.2016р.
21.12.2016 р. з’явився Уточнений Проект Рішення «Про обласний бюджет на 2017 рік», у якому передбачено виділення коштів в частині покращення медичної допомоги хворим на легеневу гіпертензію у розмірі – 658500 грн.:
1. Уточнений Проект Рішення не виносився на Громадське обговорення.
2. Кошти спершу було збільшено до 4158500 грн., а потім «вишукано» фінансовий ресурс на зміни в сфері охорони здоров’я Львівської області, за рахунок коштів для лікування пацієнтів із легеневою гіпертензією, залишивши – 658500 грн.
23.12.2016 р. Уточнений Проект Рішення «Про обласний бюджет на 2017 рік» – проголосовано! Для лікування хворих на легеневу гіпертензію виділено – 658500 грн. Слід зазначити, що на даний час у Львівській області в Реєстрі налічується 49 осіб із легеневою гіпертензією, які потребують постійного забезпечення дороговартісними медичними препаратами.
Звертаю увагу на те, що у 2016 р. на лікування 14 осіб було виділено – 3689880 млн. грн., а у 2017 р. на лікування 49 осіб виділено – 658500 грн.
У змісті Комплексної програми надання медичної допомоги мешканцям Львівської області на 2017 – 2020 роки, в частині покращення медичної допомоги хворим на легеневу гіпертензію, зазначено: «Лише систематичне отримання ЛАГ специфічних ліків може вплинути на прогноз та сповільнити прогресування захворювання».
На жаль, про жодне систематичне отримання пацієнтами ліків не може йти мова, оскільки цих коштів навіть не вистарчає на 2 місяці лікування.Таким чином, існує реальна загроза життю та здоров’ю пацієнтів з легеневою гіпертензією у Львівській області.
Ще донедавна, у стінах Львівської ОДА, під час Заходу «Перша пацієнтська зустріч», на яку з’їхалися пацієнти із сім’ями із різних куточків України, в тому числі, із Львівської області, керівництво ОДА, представник Львывської обласної ради заявляли, що: «Дуже важливою є спільна цілеспрямована діяльність представників влади, міжнародних організацій, громадських активістів, науковців та профільних спеціалістів у справі покращення якості й тривалості життя пацієнтів із таким серйозним захворюванням як легенева гіпертензія. Так, у 2017 році з обласного бюджету заплановано виділити близько 4,5 млн грн на медикаменти для таких пацієнтів».