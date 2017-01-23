На Львівщині розпочався відбір кандидатів до національної збірної Ігор Інвіктус 2017
21 січня 2017 року на Львівщині вперше в Україні відбулося спортивне тестування військовослужбовців та ветеранів військових дій, які отримали травми під час виконання службового обов’язку, для участі у національній збірній України Ігор Інвіктус-2017. На навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України у місті Львові досвідченими тренерами було оцінено рівень фізичної та технічної підготовленості 28 кандидатів, які подали заявку на участь у Іграх Інвіктус з чотирьох областей України – Львівської, Рівненської, Волинської та Тернопільської.
Інформує Галичина спортивна.
Кандидати мали можливість випробувати свої уміння у шести дисциплінах: стрільба з лука, легка атлетика, велоспорт, пауерліфтинг, веслування на тренажері, плавання.
За чисельної присутності журналістів учасників першого тестування вітали: начальник управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України Юрій Фіногенов; заступник начальника управління фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації Оксана Вацеба; начальник Львівського регіонального центру фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Мирослав Ніколаєв; начальник Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України у м. Львові Руслан Сеник; головний лікар Львівського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру Степна Середа, а також координатор проекту Ігри Інвіктус в Україні Оксана Горбач та координатор національної команди Ігри Інвіктус Україна Івона Костина.
Наступні два етапи тестувань відбудуться в Києві та в Одесі.
Довідково про Ігри Інвіктус
Ігри Інвіктус (Invictus Games) – міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців та ветеранів із обмеженими фізичними можливостями, засновані принцом Гаррі Уельським.
Слово Invictus означає «незламний», або «нескорений» і фокусує стійкість чоловіків та жінок, які зазнали серйозних поранень, однак знайшли в собі сили до нових звершень.
Перші такі Ігри відбулися 2014 року в Лондоні та стали яскравим свідченням того, на що здатні військові, які захищають свою країну і наскільки незламною є їхня воля до життя.
У 2016 році успіх лондонських змагань повторили Ігри у Орландо, а вже у 2017 році Ігри Інвіктус відбудуться у Торонто (Канада) і вперше українська команда військовиків візьме у них участь.
Для підготовки команди ІГОР ІНВІКТУС Україна в рамках Комісії з питань координації Євроатлантичної інтеграції створено робочу групу, до складу якої входять представники Міністерства оборони, Міністерства молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ, Прикордонної служби, Міністерства інформаційної політики, Міністерства соціальної політики, Національної гвардії, Агенції НАТО з підтримки та постачання, а також громадських організацій StratComUA і Pepelatz production.