У Львові понад півтисячі курсантів долучилися до флешмобу на підтримку ветеранів АТО
25.01.2017 | Новини
Міжнародний флешмоб #22PushupChallenge запустили в Україні, щоб привернути увагу до проблем бійців, які повернулися зі Сходу й мусять боротися з посттравматичним синдромом.
Інформує Tvoemisto tv.
Ідея флешмобу належить американцям: у липні 2015-го року Департамент США у справах ветеранів оприлюднив звіт про кількість самогубств і з‘ясувалося, що 22 ветерани щодня вчиняли самогубство, а за 2014 рік своє життя обірвали 7 403 особи. Пізніше цифру уточнили й знизили до 20, однак перше шокуюче число залишилося в пам’яті людей.
Учора, 24 січня, військовослужбовці Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного також взяли участь у всесвітньому флешмобі на підтримку воїнів-учасників збройних конфліктів.