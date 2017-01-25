У Львові буде здійснюватися безготівковий проїзд за допомогою QR кодів
24 січня у Львові відбувся брифінг на тему старту системи безготівкового розрахунку в електротранспорті міста, тепер на трамвайному маршруті №8 буде здійснюватися безквитковий проїзд. Розраховуватися за проїзд можна буде за допомогою системи «Приват 24», встановивши її на смартфон.
У трамваях маршруту №8 з’явилися спеціальні стікери, на яких написаний QR код. Цей код і потрібно сканувати у додатку «Приват 24», а також «закомпастувати» на власному смартфоні. Під час контролю можна демонструвати власний код контролерові прямо на екрані гаджета. Здійснювати безготівковий розрахунок за проїзд можна уже відсьогодні, тобто, з 24 січня 2017.
Хоча система така створена для максимального комфорту міських жителів, втім, 24 лютого користувачам маршруту №8 було доволі складно добратися до пункту призначення (трамвай курсує з площі Соборної до кінотеатру ім. Довженка на Сихові). Адже трамвай був переповнений журналістами, яких мер міста Андрій Садовий запросив проїхатися у трамваї та оцінити нову систему безготівкового розрахунку. Така презентація за участі десятків журналістів з телекамерами стала перепоною для деяких користувачів маршруту, адже місця у транспорті було доволі мало.
Садовий розповів про систему безготівкового проїзду, а також про плани міської адміністрації на майбутнє:
«До кінця 2017-початку 2018 року ми очікуємо на запровадження не лише системи безготівкового проїзду, але також і на введення системи електронних квитків. На це було виділено 15 мільйонів гривень».
Також він відзначив роботу Михайла Сидоровича, директора ЛКП «Львівелектротранс», закцентувавши на тому, що Сидорович у вільний від роботи час «підпрацьовує» контролером і перевіряє наявність квитків у пасажирів трамваїв.
Завершенням брифінгу стало запитання «про наболіле» від жителя міста, який випадково проходив біля трамвайної зупинки. «Вам не соромно за те, що відбувається на вулиці Привокзальній?» – запитав чоловік, маючи на увазі, вочевидь, стихійний ринок, що заполонив вже майже всю вулицю. Втім, мер міста, здається, вирішив не пояснювати власну точку зору стосовно цього питання, кинувши з іронією фразу: «страшенно соромно».