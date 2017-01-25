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Львів отримав п’ять нових маршруток

25.01.2017 | Новини

Громадський транспорт Львова оновився п’ятьма автобусами Ataman.

Інформує Варіанти .

Як наголосив директор ЛКП «АТП-1» Ярослав Іванець, громадський транспорт Львова поповнився 5-ма автобусами фірми Аtaman, які вже курсують на маршрутах.

Йдеться про 4 автобуси на 46 маршруті та один – на 5 маршруті.

Також підприємство очікує на поповнення автобусами «Електрон».

Нагадаємо, вартість автобуса Ataman складає 1 млн 800 тис грн, тролейбуса «Електрон» – близько 6 млн грн, великий автобус «Електрон» – понад 4 млн грн.

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