Львів отримав п’ять нових маршруток
25.01.2017 | Новини
Громадський транспорт Львова оновився п’ятьма автобусами Ataman.
Інформує Варіанти .
Як наголосив директор ЛКП «АТП-1» Ярослав Іванець, громадський транспорт Львова поповнився 5-ма автобусами фірми Аtaman, які вже курсують на маршрутах.
Йдеться про 4 автобуси на 46 маршруті та один – на 5 маршруті.
Також підприємство очікує на поповнення автобусами «Електрон».
Нагадаємо, вартість автобуса Ataman складає 1 млн 800 тис грн, тролейбуса «Електрон» – близько 6 млн грн, великий автобус «Електрон» – понад 4 млн грн.
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