Львів’ян запрошують взяти участь у марафоні написання статей у Вікіпедію
28-30-го січня, українська Вікіпедія святкуватиме 13-й день народження. З цієї нагоди відбудеться Всеукраїнський вікімарафон: користувачі писатимуть власну статтю й отримувати натомість сувеніри.
Інформує Tvoemisto.tv.
28-го січня львів’ян запрошують зібратися разом в приміщенні Першої львівської медіа теки для участі в марафоні. Організатори обіцяють пояснити принципи та правила Вікіпедії, навчити грамотно писати статті та загружати файли до неї і загалом розповісти про волонтерів Вікіпедії та їхню діяльність. Кожному, хто напише статтю, подарують сувенір на згадку.
«Якби кожен читач Вікіпедії написав бодай одну корисну статтю, ми б мали понад 1 млн корисних статей вже сьогодні. З думкою про це ми закликаємо проявити солідарність і долучитись до днів спільного написання статей в Українську Вікіпедію», - повідомляють ініціатори акції.
У Львові марафон розпочнуть о 15:00, у медіатеці (вул. Мулярська, 2а). Учасників просять взяти з собою ноутбуки чи нетбуки. Wi-Fi у медіатеці наявний і безкоштовний. Вхід – вільний.