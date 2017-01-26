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31 січня відбудеться пленарне засідання сесії Львівської обласної ради

26.01.2017 | Анонси

Депутати облради розглядатимуть наступного вівторка три регіональні програми й питання охорони здоров’я, екології, лісового господарства та культури.

Інформує Щоденний Львів.

У вівторок, 31 січня, відбудеться II пленарне засідання VI чергової сесії Львівської обласної ради. В його порядку денному – ухвалення трьох обласних програм, розгляд низки питань охорони здоров’я, екології, лісового господарства та культури.

Також депутати обговорять затвердження двох керівників комунальних закладів обласної ради, а також питання створення комісії з конкурсного відбору гендиректора обласного комунального спеціалізованого підприємства «Галсільліс».

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