31 січня відбудеться пленарне засідання сесії Львівської обласної ради
26.01.2017 | Анонси
Депутати облради розглядатимуть наступного вівторка три регіональні програми й питання охорони здоров’я, екології, лісового господарства та культури.
Інформує Щоденний Львів.
У вівторок, 31 січня, відбудеться II пленарне засідання VI чергової сесії Львівської обласної ради. В його порядку денному – ухвалення трьох обласних програм, розгляд низки питань охорони здоров’я, екології, лісового господарства та культури.
Також депутати обговорять затвердження двох керівників комунальних закладів обласної ради, а також питання створення комісії з конкурсного відбору гендиректора обласного комунального спеціалізованого підприємства «Галсільліс».