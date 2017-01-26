Подаруй свято коханій людині!
LVIV JAZZ ORCHESTRA презентує!
Jazz For Lovers. Частина 2. є абсолютно новим та унікальним проектом у сфері естрадної та джазової музики.
Чергова добірка всесвітньо відомих шлягерів, під які закохувались мільйони. Хіти Джеймса Брауна, Рея Чарльза, Етти Джеймс , Майкла Бубле і не тільки у виконанні найбільшого джазового оркестру Східної Европи.
Резиденти Lviv Jazz Orchesrta Юрій Григораш, Оксана Караїм у супроводі віртуозів Львівської національної музичної академії ім. Лисенка подарують Вам справжне свято романтики, естетики і кохання.
Спеціальні гості – фіналісти Голосу Країни Аніс Етаеб та Блез Малаба.
Завітайте на концерт з тими, кого любите. Приходьте на концерт, який Ви запам`ятаєте назавжди!
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР – ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ “МС”
Ви можете легко замовити і придбати квитки на концерт Jazz Orchestra у Львові, сплативши їх будь-яким зручним для вас способом: через інтернет – банківською картою VISA / MasterCard, або готівкою в касах міста.
Замовляйте квитки на концерт Jazz Orchestra в один клік! З Gastroli.ua – це легко, швидко і надійно!
Центральні театральні каси, пр.Свободи, 37;
event-hall «КІНО», пр.Чорновола 2;
Палац Мистецтв, вул.Коперника 17;