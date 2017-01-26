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Подаруй свято коханій людині!

26.01.2017 | Анонси

LVIV JAZZ ORCHESTRA презентує! 

Jazz For Lovers. Частина 2.  є абсолютно новим та унікальним проектом у сфері естрадної та джазової музики. 
Чергова добірка  всесвітньо відомих шлягерів, під які закохувались мільйони. Хіти Джеймса Брауна, Рея Чарльза, Етти Джеймс , Майкла Бубле і не тільки  у виконанні найбільшого джазового оркестру Східної Европи.  

Резиденти  Lviv Jazz Orchesrta Юрій Григораш, Оксана Караїм у супроводі віртуозів  Львівської національної музичної академії ім. Лисенка  подарують Вам справжне свято  романтики, естетики і кохання.

Спеціальні гості – фіналісти Голосу Країни Аніс Етаеб та Блез Малаба.
Завітайте на концерт з тими,  кого любите.      Приходьте на концерт, який Ви запам`ятаєте назавжди!
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР – ДЕВЕЛОПЕРСЬКА  КОМПАНІЯ “МС”
 
Ви можете легко замовити і придбати квитки на концерт Jazz Orchestra у Львові, сплативши їх будь-яким зручним для вас способом: через інтернет – банківською картою VISA / MasterCard, або готівкою в касах міста. 

Замовляйте квитки на концерт Jazz Orchestra в один клік! З Gastroli.ua – це легко, швидко і надійно!

Адреси фізичних кас:

 КАСА №1 – пл. Ринок, 14 (щоденно 10:00 – 22:00);
 каса Оперного театру, пр.Свободи, 28;
Центральні театральні каси, пр.Свободи, 37;
 каса Львівської філармонії, вул.Чайковського, 7;
event-hall «КІНО», пр.Чорновола 2;
 каса Львівського Цирку, вул. Городоцька, 83;
Палац Мистецтв, вул.Коперника 17;

 Мережа магазинів «ВУХО.КОМ» :
 вул. Володимира Великого, 59В «МТС»;
 вул. Чернівецька, 13, «МТС» ;
 вул. Джорджа Вашингтона, 8, с/м «Рукавичка» ;
 вул. Дорошенка, 1;
 вул. Сихівська, 18, «МТС»;
 вул. Любінська, 89;
 пр. Свободи, 6/8, «Life» ;
 Каси мережі «От-От»:

 каса От-От, пр. Свободи;
 каса От-От, вул. Федорова, кіоск біля Домініканського собору;
 каса От-От, вул. Валова, кіоск біля пам’ятника Королю Данилу;

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