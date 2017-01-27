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До Дня закоханих Lviv Jazz Orchestra готує романтичний концерт «Only You»

27.01.2017 | Анонси

14 лютого у Національному драматичному театрі ім. М. Заньковецької відбудеться романтичний концерт «Only You». Музичний подарунок до Дня закоханих меломанам приготували Lviv Jazz Orchestra та солісти Павло Ільницький й Аніс.

День Святого Валентина – час світла і любові, час сказати своїй другій половинці трохи більше, ніж зазвичай, – і подарувати щось особливе! Саме таку – особливу та святкову – концертну програму готує Lviv Jazz Orchestra для усіх романтиків на 14 лютого.

«Це буде несподівано, експериментально та неодмінно захопливо, – інтригують організатори концерту. – Традиції переплетуться із сучасністю. «Вічні» мелодії, підкріплені відвертими емоціями, створять затишок та неповторну атмосферу!».

У концертній програмі «Only You» – найромантичніші хіти Elvis PresleyFrank SinatraLouis ArmstrongJames BrownStevieWonderThe BeatlesRay Charles та інших світових легенд!

Оркестр Lviv Jazz Orchestra - це 30 мрійників, які здатні перенести слухачів у світ незабутньої ейфорії! А допоможуть музикантам талановиті вокалісти – Павло Ільницький і Аніс. Ведучий вечора – Петро Луцишин.

Ціна квитків на концерт «Only You» у Театрі ім. М. Заньковецьої 14 лютого  від 90 до 350 грн.

Продаж квитків – на сайті gastroli.ua:

https://gastroli.ua/tickets/lviv-jazz-orchestra-only-you/buy  

А також – в касах «GASTROLI» по місту. Детальніша інформація та замовлення квитків: 0 800 507 577.

Додаткова інформація – за тел. (067) 960 31 01 або по e-mail: galaguzo@ukr.net

(Галина ГузьоGMGpromo).  

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