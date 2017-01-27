В Україні відзначають Міжнародний день Голокосту
Сьогодні, 27 січня, – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.
Про це повідомила Гал-info .
Офіційно визнано, що від 5 до 6 мільйона євреїв було вбито протягом Голокосту, з них від 2,2 до 2,5 мільйони на території колишнього Радянського Союзу, значною мірою в Україні. Три мільйони осіб було вбито в газових камерах, близько двох мільйонів розстріляно, інші були вбиті іншими методами, померли від голоду, виснаження, примусової праці або екстремальних життєвих умов, в яких вони були змушені перебувати.
На сьогодні, Голокост – це уособлення людських страждань і абсолютного зла, універсальний символ травматичної події для всього людства. Зараз чимало із сучасників, батьки і діди яких не мали жодного відношення до винищення єврейського населення під час Другої світової війни мають сильні та емоційні спогади про нього.
Зазначимо, у 2005 році Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію № 60/7 “Пам’ять про Голокост”, що проголосила 27 січня Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту. Україна приєдналася до цього документу у 2012 році