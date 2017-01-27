У Львові е-квиток запрацює ще на трьох тролейбусних маршрутах
У Львові продовжують впроваджувати систему безготівкової оплати за проїзд в електротранспорті.
Інформує 032.ua.
Як розповів у коментарі кореспонденту 032.uа в.о начальника служби руху ЛКП “Львівелектротранс” Володимир Забавський, з наступного тижня е-квитком зможуть користуватися пасажири тролейбусів, які курсують за маршрутами №1, №9 та №13. Розрахуватися за проїзд в електротранспорті, львів’яни та гості нашого міста зможуть використовуючи свій смартфон та мобільний додаток “Приват 24″.
“Ми чекаємо, коли “Приват Банк” виготовить спеціальні стікери, які будуть розміщені у салонах тролейбусів. Потрібен час, щоб усе підготувати. І з наступного тижня будемо поступово впроваджувати систему безготівкого розрахунку за проїзд на трьох тролейбусних маршрутах”, – розповів Володимир Забавський.
Нагадаємо, як повідомляв раніше сайт 032.ua, з 24 січня пасажири 8-го трамвайного маршуруту, який курсує із площі Соборної до кінотеатру імені Довженка на Сихові, можуть розраховуватися за проїзд за допомогою свого смартфону та мобільного додатку “Приват 24″.