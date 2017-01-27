Wizz Air може запустити рейси зі Львова до міст Німеччини та Італії
Якщо авіарейс зі Львова до Вроцлава буде успішним, лоукостер Wizz Air відкриє наступні до міст Німеччини та Італії.
Інформує Tvoemisto tv.
Від 13-го квітня угорський лоукостер Wizz Air повертається до Львова і виконуватиме регулярні рейси до Вроцлава.
Успішність та завантаженість цього рейсу дасть поштовх до відкриття нових: до міст Німеччини та Італії. Про це повідомила Тетяна Романовська, директорка Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, під час дискусії «Яких авіасполучень бракує Львову сьогодні? Аналіз ситуації та можливі рішення». За її словами, у березні-квітні компанія Wizz Air має провести комісію та обговорити можливість відкриття нових рейсів зі Львова.
Також Тетяна Романовська надала перелік аеропортів, куди львів’яни зможуть добратися з Вроцлава на лоукостерах.