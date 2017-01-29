Жодних поховань і людських останків під час будівництва на пр. Чорновола у Львові не виявлено
Упродовж двох місяців пошукових робіт жодних поховань або людських решток на місці планованого будівництва офісного комплексу на проспекті Чорновола, 45б у Львові виявлено не було.
Про це інформує ZIK.
У 2016 році ТзОВ «Горизонт-Захід 1» уклало договори з двома незалежними спеціалізованими пошуковими організаціями. Зокрема, роботи на місці планованого будівництва проводять фахівці Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України та Комунального підприємство Львівської обласної ради з питань пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій «Доля».
Дослідження триває вже понад два місяців. За цей час жодних поховань або людських решток на місці проведення підготовчих робіт знайдено не було.
«ТзОВ «Горизонт-Захід 1» стало ініціатором проведення цих досліджень. Забудовник усіляко сприяє проведенню археологічних робіт, надавши пошуковцям повний доступ до будівельного майданчика, – йдеться у заяві. – За офіційними результатами цих досліджень буде поставлено крапку у дискусії щодо того, чи існували коли-небудь у цьому місці захоронення. Наразі ж підтверджуючої інформації про знайдені захоронення або про людські рештки немає».
Як повідомляє забудовник, підготовчі роботи на ділянці проводяться на підставі діючої декларації Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у місті Львові від 19 грудня 2016 року. На місці планованого будівництва відбувається зняття верхнього шару ґрунту.
Як нагадує ТзОВ «Горизонт-Захід 1», земельну ділянку площею 0,2030 га, на вул. Чорновола,45б було придбано на земельному аукціоні 1 квітня 2008 року за 4 млн 70 тис. грн. Львівська міська рада схвально оцінила прихід нового інвестора, який один із перших (і в результаті, один з небагатьох) купив цю землю під будівництво на офіційному аукціоні.
На жаль, як констатує забудовник, уже в ході реалізації проекту їм довелося зіштовхнутися зі спротивом «активістів» із сумнівною репутацією. Тому намагання надати забудові негативного відтінку, «Горизонт-Захід 1» розцінює лише як спосіб вплинути на будівництво з боку недобросовісних сусідів.
Йдеться про користувача сусідніх із ділянкою приміщень та автостоянки Назарія Брезіцького. Раніше цей бізнесмен, не знайшовши підтримки у забудовника щодо свого бачення реалізації проекту будівництва, вийшов з переговорного процесу. Про це детально було сказано під час прес-конференції 9 грудня у Львові.
З огляду на це, «Горизонт-Захід 1» планує у подальшому оприлюднити ще більше фактів діяльності цього бізнесмена, провівши прес-конференцію. Зараз ця інформація ретельно опрацьовується і систематизується.
«З цього приводу радимо утримуватися від голослівних заяв. Наразі жодна з заяв про те, що будівництво начебто ведеться «на кістках», не знаходить об’єктивного підтвердження. Тому стверджувати, що на місці будівництва є поховання або людські рештки – це поширювати заздалегідь неправдиву інформацію. Нагадуємо, що чітке визначення таким діям дає законодавство», – йдеться у заяві забудовника.