У 2017 році Tesla Motors побудує дві електрозаправки біля Львова та Житомира
У 2017 році американська компанія «Tesla Motors» в Україні відкриє дві офіційні електрозаправки «Supercharger» поблизу Житомира і Львова.
Інформація про це з’явилася на карті зарядок компанії Елона Маска на 2017 рік.
Ці плани — привід для радості українських водіїв Tesla, оскільки, наприклад, Model s з батареєю 90 кВт*год на такій станції зарядиться на 80% своєї ємності всього за 40 хвилин, замість кількох годин на звичайній електрозаправці.
Традиційно станції Supercharger розташовуються поблизу ресторанів, торгових центрів і точок доступу WiFi. Щоб не виникало черг, кожна станція містить кілька «суперзарядок». Вони є безкоштовними для власників автомобілів Tesla, які придбають їх до кінця цього року.
Для нових покупців електричних автомобілів «Тесла» починаючи з 2017 року компанія скасовує необмежений безкоштовний доступ до «суперчарджерам» після вичерпання ліміту 400 кВт*год (втім, вартість користування послугою ще не оголошена).
В даний час компанія має більше 4800 заправних станцій Supercharger в 769 электрозаправках по всьому світу, більшість з них знаходиться в США. Карти Tesla Supercharger дозволяє чітко побачити, що в наступному році продовжиться активне продовжиться активне будівництво в США, Центральній Європі, Канаді, Австралії. Також компанія буде проводити експансію в Тайвані, Південної Кореї, Нової Зеландії, Мексиці і на Гаваях, де зараз є тільки кілька швидкісних зарядок або вони повністю відсутні.