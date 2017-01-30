7 речей про Львів. Найважливіше за минулий тиждень
Тиждень, що минув, уже став історією. Він був багатим на новини і події.
Інформує Tvoemisto.tv
CityLife
У Львові дають старт проекту «Зелений район», у рамках якого одну з вулиць мікрорайону «Рясне» обладнають «зеленими технологіями», використовуючи досвід німецького Фрайбурга. Згодом експеримент поширять і на весь район.
Від 23-го січня обов’язки начальника Львівської митниці ДФС тимчасово виконуватиме начальник управління організації митного контролю Департаменту організації митного контролю ДФС України.
Під час брифінгу у Львові Прем’єр-міністр повідомив, що упродовж тижня місто має обрати одну із трьох запропонованих ділянок для сміттєпереробного заводу.
У Львові оголосили конкурс на визначення підрядника з облаштування площі Кропивницького. Пропозиції прийматимуть до 30 січня. Сам конкурс відбудеться 31 січня, а вже до 20 лютого повинні опрацювати заявки й оголосити переможця, а також укласти відповідний договір щодо виконання робіт.
Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства та Головне управління Національної поліції у Львівській області спільно працюватимуть для попередження незаконної рубки лісу.
У бюджеті розвитку на 2017-й рік передбачили один мільйон гривень на ремонт та реставрацію 119-ти вікон у приміщені Ратуші, що на площі Ринок, 1.
Утікачку Львівської психіатричної лікарні затримали в одному з хостелів столиці завдяки небайдужим громадянам, які дізналися про втікачку з повідомлень поліції.
Транспорт
З 25-го січня до кінця березня триватиме прийом проектів внутрішнього оформлення вагонів українських потягів, серед яких «Укрзалізниця» спільно з громадянами обере найкращий, що в майбутньому планують втілити в життя.
Пішоходи й велосипедисти давно потребують встановлення світлофора на ділянці вулиць Липинського-Бетховена, оскільки перейти чи переїхати дорогу може бути небезпечно.
В Україні мають намір розбудовувати залізничне сполучення з Польщею, Австрією і Болгарією.
У відповіді на інформаційний запит в ПАТ «Укрзалізниця» повідомили, що відомство працює над запровадженням механізму купівлі квитків на міжнародні рейси в режимі онлайн.
У Львові планують запровадити безконтактний електронний квиток у всьому електротранспорті. Першими на черзі є два тролейбусні маршрути.
22 січня, у Львові тролейбус №9 здійснив випробувальні поїздки і вже від 23 січнякурсуватиме до нового терміналу аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.
Львівський перевізник «АТП-1» отримав 5 нових автобусів «Аtaman», які вже курсують на маршрутах.
Комуналка, ремонтні роботи, будівництво
Ремонт площі Митної, який розпочали влітку 2016-го, планують завершити упродовж трьох місяців.
У Департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради у відповідь на інформаційний запит повідомили, які дороги відремонтують упродовж 2017 року у Галицькому районі Львова.
25-го січня для 54-ох ліцензіатів централізованого водопостачання та водовідведення визначили нові тарифи, що є вищими за минулорічні на 9% та на 37%.
В Україні скоро запрацює інакша система перевірки доходів одержувачів субсидій. Це допоможе відсіяти недобросовісних одержувачів.
У лютому 2017-го року Львівська область створить остаточний перелік доріг, ремонт яких фінансуватиме цьогоріч. З пріоритетами вже визначилися: відремонтувати хочуть 4 головні дороги Львівщини.
З початку цього року змінився перелік банків та установ, з якими ПАТ «Львівобленерго» уклало договори про прийом платежів від населення на безквитанційній та квитанційній основі у Львові та області.
Реформи
В Україні можуть скасувати святкування 9-го травня та 8-го березня. Найближчим часом проект закону «Про державні свята в Україні» виставлять на громадське обговорення.
У другій половині 2017-го року в Міністерстві внутрішніх справ хочуть розпочати видачу єдиного типового водійського посвідчення, що за європейськими вимогами матиме чіп й змінений термін дії. Крім того, до нього хочуть додати нові категорії, а водіїв профільних категорій частіше перевіряти на компетентність.
Публічна акціонерна компанія «Укрзалізниця» обіцяє поточному році забезпечити покриття всіх залізничних вокзалів країни Інтернетом за бездротовою технологією Wi-Fi.
Цьогоріч у Львівській області спробують запровадити електронну картку пацієнта. Про це під час звіту департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА 24-го січня повідомила Ірина Микичак, т.в.о. директора департаменту.
У Львові запрацювала електронна черга для тих, хто шукає роботу. Львів’яни мають змогу записатися на прийом до спеціалістів центрів зайнятості дистанційно.
У Львові запрацювала електронна черга для запису на отримання ID-паспортів. Від сьогодні львів’яни можуть записатися на зручний час для оформлення закордонного паспорта та паспорта-картки онлайн.
Соціальні проекти, благодійність
Владик Карпін, прикутий до крісла через спастичний тетрапарез (скуті м’язи кінцівок) та церебральний параліч, потребує регулярного лікування й реабілітації. Самотня мама, яка має двох синів, не може сама оплатити послуги клініки й просить про допомогу небайдужих.
Львів’ян закликають замість того, щоб викидати непотрібні меблі, одяг та інші речі, віддавати їх спільноті взаємодопомоги «Оселя», чиї контейнери розташовані у різних районах міста. Далі вживані речі передадуть потребуючим та безхатькам.
17-18 лютого молоді люди всієї України з’їдуться до Львова на Форум відповідальних людей – Форум Відповідальних Людей – це унікальна молодіжна платформа для знайомства, комунікації, натхнення та започаткування спільних проектів для громадських активістів, волонтерів та відповідальних людей всієї України під гаслом «Мисли глобально – дій локально!».
24 січня, військовослужбовці Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного також взяли участь у всесвітньому флешмобі на підтримку воїнів-учасників збройних конфліктів.
У місті постійно працюють дитячі клуби, які пропонують безкоштовні гуртки та секції пізнавального, творчого і спортивного спрямування. Юних львів’ян запрошують цікаво проводити дозвілля в кожному районі міста.
Корисності та цікавинки
Вийшов друком путівник про те, чому Львів – місто літератури, а не лише «місто шоколаду», «кави» та «дощу».
У сучасному світі самосвідомість стає популярною: люди піклуються про навколишнє середовище різними способами. Сортування сміття стає навіть модним, а в контексті львівських реалій — є життєво необхідним. У офісах підтримати таку позицію - не так вже й складно. Пропонуємо три кроки, з яких працівники можуть розпочати сортувати сміття.
11-го лютого львів’ян запрошують на концерт за участю диригентки Мюнхенської опери Оксани Линів.
Спецпроекти та спецтеми
США та лоукостери. Директорка Львівського аеропорту поділилася стратегією. Як Львів домовляється з авіакомпаніями, які лоукостери мають прийти після Wizz Air та які нові маршрути планують запровадити найближчим часом, – розповіла Тетяна Романовська, директорка Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, під час дискусії «Яких авіасполучень бракує Львову сьогодні? Аналіз ситуації та можливі рішення». Також вона додала, якщо авіарейс зі Львова до Вроцлава буде успішним, лоукостер Wizz Air відкриє наступні до міст Німеччини та Італії.
Навесні у Львівській ратуші з’явиться дитяча кімната з нянею. На першому поверсі Львівської мерії планують облаштувати дитячу кімнату, де малюків доглядатиме няня. Депутатка міськради Уляна Пак, яка є авторкою ініціативи, розповіла, що саме буде в цій кімнаті та коли вона відкриє двері для маленьких відвідувачів.
У Львові розпочали роботу над зміною генплану міста. Львову потрібен новий генеральний план міста, який орієнтуватиметься на вирішення сучасних проблем та незручностей. Таку думку озвучив головний архітектор Львова Юліан Чаплінський на бізнес-сніданку, організованому ТОВ «Юридична компанія «Ейч.Ді.Партнерз». Також він анонсував створення робочих груп для визначення завдань, які має виконати новий генплан.
У львівській школі встановлять сонячну електростанцію. Економія – 200 тис. грн в рік. У Львові виділили 1,3 млн грн із бюджету розвитку міста на будівництво дахової сонячної електростанції для середньої загальноосвітньої школи № 68, що на вулиці Дозвільній, 3.
Залізничний район отримає дорогу на Рясне, пішохідний міст і нову колію до вокзалу. Візуалізація. У Департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради у відповідь на інформаційний запит повідомили, які дороги ремонтуватимуть упродовж 2017-го року у Залізничному районі.
Центральну алею парку «Залізна вода» у Львові замостять бруківкою. У бюджеті розвитку міста на 2017 рік на реконструкцію парку «Залізна Вода» передбачили 4 мільйони гривень.
У Львові відбулася прем’єра унікальної соціальної вистави. Відео. Діяльність проекту «Осінь на Плутоні» полягає в тому, що група молодих людей різних мистецьких професій відвідують геріатричний пансіонат, щоб поспілкуватися з людьми літнього віку. Результатом таких відвідин стала унікальна вистава, у якій ляльки заговорили голосами мешканців будинку людей похилого віку.
Станції для підзарядки і wi-fi у трамваях. Чого чекати від безконтактної оплати за проїзд. Львів став першим містом в Україні, яке запроваджує безконтактну систему оплати у громадському транспорті.
У Львові пропонують створити сміттєву поліцію. Під час дискусійної зустрічі «Поводження з відходами у Львові. Що було зроблено? Перспективні плани» запропонували створити у місті сміттєву поліцію.
Львів’янам показали вертеп на конях. Відео. Упродовж трьох днів, 19-21-го січня, у закритому львівському манежі відбувся кінний чемпіонат. Змагалися як досвідчені вершники, так і початківці. Завершився чемпіонат виступом дітей та їх коней в унікальному вертепі.
У Львові «законсервують» і почнуть реставрувати Високий замок. Руїни Високого замку у Львові знаходяться на межі знищення. У 2017-му році планують вжити заходів для збереження й відновлення пам’ятки.
Е-квиток і старі маршрутки. Як зміниться транспортна система Львова. У січні виповнилось п’ять років першій радикальній реформі транспортної системи Львова. Задум був сміливим і на позір логічним – із зонуванням, радіальними автобусами, наскрізними квитками та раціоналізацією маршрутів – але невдалим. Усе, що від нього залишилося – нові номери здебільшого старих маршрутів та часткове звільнення центрального проспекту міста від маршруток.