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Навесні компанія МАУ знову літатиме зі Львова у Вільнюс

30.01.2017 | Анонси

Авіакомпанія МАУ відновлює польоти зі Львова до Вільнюса після перерви. 

Інформує Tvoemisto.tv.

Міжнародні авіалінії України з січня 2017-го року із комерційних причин призупинили низку рейсів. Відтак прямі рейси зі Львова до Вільнюса не здійснювалися.

Проте,  регіональний менеджер із продажу квитків Катерина Стащишин, вже із 27-го березня авіакомпанія відновлює польоти за згаданим рейсом. Зазначимо, що МАУ запровадила пряме сполучення з Литвою у вересні цього року.

Нагадаємо, 18 січня на прес-конференції в Києві представники авіакомпанії Wizz Air оголосили про повернення у Львів.

 

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