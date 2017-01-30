Навесні компанія МАУ знову літатиме зі Львова у Вільнюс
30.01.2017 | Анонси
Авіакомпанія МАУ відновлює польоти зі Львова до Вільнюса після перерви.
Інформує Tvoemisto.tv.
Міжнародні авіалінії України з січня 2017-го року із комерційних причин призупинили низку рейсів. Відтак прямі рейси зі Львова до Вільнюса не здійснювалися.
Проте, регіональний менеджер із продажу квитків Катерина Стащишин, вже із 27-го березня авіакомпанія відновлює польоти за згаданим рейсом. Зазначимо, що МАУ запровадила пряме сполучення з Литвою у вересні цього року.
Нагадаємо, 18 січня на прес-конференції в Києві представники авіакомпанії Wizz Air оголосили про повернення у Львів.