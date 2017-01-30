У Львові облаштують сучасні спортивні майданчики
Цьогоріч у місті продовжиться робота по облаштуванню спортивних майданчиків.
Як зазначають в управлінні молоді та спорту Львівської міської ради, будуть продовжені роботи по облаштуванню спортивних майданчиків на території середньоосвітніх шкіл міста №67, 44 та Оріяна.
Повідомляє Дивись.info.
Також, комунальне підприємство «Спортресурс» працюватиме над новими осередками спорту на вулицях Марка Вовчка, Чорноморській, Чорновола,45. Окрім того, у планах облаштування сучасного баскетбольного поля з поліуретановим покриттям та трибунами на вул. Винниченка. А в рамках громадського бюджету буде реалізовано проект по створенню майданчика для гри в петанг (вул. Винниченка).
Додамо, що у минулому році сучасні спортивні майданчики з штучним покриттям появилися на вулиці Тернопільській, Кошиці, Кастелівці. Найбільший у місті майданчик для стріт воркауту тепер є на Винниченка.
Загалом, у бюджеті розвитку міста на ці роботи передбачено близько 6 мільйонів гривень.