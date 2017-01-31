«Львів — місто натхнення. Література»
2 та 3 лютого у книголюбів буде чудова нагода перевірити себе на знання міста Лева. У культовому мистецькому закладі – «Дзизі» – пройде академічний четвер, популярна п’ятниця з нагоди виходу путівника «Львів — місто натхнення. Література». На відвідувачів чекають літературні дискусії, квести, забави із літмапінгом, цитатами та історичними фактами. Початок зустрічей о 18:00. Вхід – вільний.
2015-му Львів увійшов до світової Мережі креативних міст – UNESCO Creative Cities Network, отримавши почесний титул «Місто літератури». А на початку 2017 –го у Львові вийшов друком перший ілюстрований літературно-енциклопедичний путівник «Львів — місто натхнення. Література» . «Задум книги, яку ми підготували до річниці здобуття титулу, полягав у тому, щоб занурити читача у світ минулої та сучасної літератури Львова, щоб чіткіше навести на мапі міста літературні місця й маршрути, — пояснює упорядниця путівника Ольга Муха. — Ця книга є мозаїкою з імен, вулиць, кам’яниць, подій та, безперечно, текстів… Характерних цитат і невеликих творів, які передають вдачу Міста, — цинічного й романтичного, неймовірно чуттєвого та подекуди жорстокого, трохи зухвалого, часто гонорового, невдячного й відданого, словом, усякого».
«Львів — місто натхнення. Література» - ілюстрований літературно-енциклопедичний путівник, що з’явився у «Видавництві Старого Лева» з ініціативи Офісу «Львів – Місто літератури ЮНЕСКО» та підтримки Управління культури Львівської міської ради. Тут під однією обкладинкою читач знайде «10 натхнень Львова»: кого, як та за яких обставин надихає місто; опис культурних локацій Львова, де черпали натхнення та матеріал для роботи десятки відомих українських (й не тільки) літераторів; та інформацю про них – поетів та письменників, – що творили й творились Львовом впродовж різних епох та культур. А ще – приємний бонус – мапу з літературною інфраструктурою Львова: бібліотками, книгарнями, пам’ятниками та будинками, де мешкали відомі письменники.
Презентації книги відбудуться :
2 лютого - 18:00 – майже академічна дискусія “Як писати (про) літературу?”. “Дзиґа”, ІІ пов. (вул.Вірменська 35, Львів). Дискутують: Оксана Дарморіз, Катя Міхаліцина, Данило Ільницький, Христина Назаркевич, Богдан Тихолоз, Андрій Дрозда. Модерує Ольга Муха
3 лютого – 18:00 – презентація-гра “Львів – місто натхнення. Література”. “Дзиґа”, ІІ пов. (вул.Вірменська 35, Львів). Забави із літмапінгом, цитатами та історичними фактами. Розіграш книги та інших призів.
Приходьте, буде #літературно !