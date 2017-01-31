За 2 тижні львів’яни зможуть оплачувати смартфоном проїзд в електротранспорті
Після впровадження безготівкової сплати за проїзд у 8-му трамваї наліпки з QR-кодами з’явилися ще на трьох маршрутах. А протягом двох тижнів їх планують розмістити в усьому електротранспорті Львова.
Про це інформує Tvoemisto tv.
З 18-го січня ПриватБанк запустив у Львові перший в Україні пілотний проект оплати проїзду в міському транспорті за допомогою електронних квитків. Як пояснивАнтон Лягушкін, пасажири можуть сплачувати за проїзд смартфоном: завантаживши мобільний додаток Privat24 і скануючи QR-код, що зображено на спеціальних стікерах у трамваї.
Станом на сьогодні, 31-ше січня, наліпки з QR-кодами, окрім трамвая № 8, уже розмістили в трамваях № 2 і 3 та частково в тролейбусі № 13.
«Ця послуга набуває популярності серед мешканців нашого міста. Тому, плануємо протягом двох тижнів наліпки з QR-кодами розмістити в усіх трамваях і тролейбусах Львова», – розповів директор ЛКП «Львівелектротранс» Михайло Сидорович.
Нагадаємо, 17-го січня 265 депутатів проголосували за закон, що регулює запровадження електронного квитка у міському пасажирському транспорті. Ухвалений закон передбачає, що влада міста самостійно впроваджуватиме е-квиток і встановлюватиме обладнання, визначатиме правила їхньої роботи й користування ними. Пільговикам забезпечить отримання е-квитків держава.