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2 лютого біля «Арени Львів» стартує автопробіг

31.01.2017 | Анонси

У громадській організації «Варта 1» запрошують взяти участь в автопробігу, присвяченому другій річниці загибелі Андрія Кузьменка (Скрябіна).

Інформує  Щоденний Львів.

Збір учасників автопробігу розпочнеться біля «Арени Львів» 2 лютого о 20:00, стартує він о 20:30, а пройде за маршрутом «Арена-Львів» – вулиця Стрийська – вулиця Героїв Майдану – вулиця Коперника – проспект Свободи під національними прапорами.

«Координатор – Роман, номер його телефону – 0635171566».

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