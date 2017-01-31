2 лютого біля «Арени Львів» стартує автопробіг
31.01.2017 | Анонси
У громадській організації «Варта 1» запрошують взяти участь в автопробігу, присвяченому другій річниці загибелі Андрія Кузьменка (Скрябіна).
Інформує Щоденний Львів.
Збір учасників автопробігу розпочнеться біля «Арени Львів» 2 лютого о 20:00, стартує він о 20:30, а пройде за маршрутом «Арена-Львів» – вулиця Стрийська – вулиця Героїв Майдану – вулиця Коперника – проспект Свободи під національними прапорами.
«Координатор – Роман, номер його телефону – 0635171566».