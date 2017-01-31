У Львівському музеї розкажуть про течії мистецтва модернізму
У Львівському Національному музеї імені Андрея Шептицького відбудеться серія освітніх занять для дітей від 6 до 12 років під назвою «Ізми».
Інформує Zaxid.net.
Протягом занять діти в ігровій та творчій формі ознайомляться з п’ятьма течіями модернізму: імпресіонізм, експресіонізм, кубізм, сюрреалізм та конструктивізм.
«Заняття включатимуть адаптовану до дітей тематучну бесіду-гру, прогулянку експозицією “Українське мистецтво ХХ ст., знайомство з мистецькими створіннями “ізмиками”, а також створення роботи на задану тему за дорпомогою художниць Анастасії Старко та Тетяни Боричок», – розповіла ZAXID.NET молодший науковий співробітник НМЛ ім. Андрея Шептицького Тетяна Вуєва.
Перше заняття – ІмпресіонІЗМ – відбудеться 19 лютого (неділя) для дітей 6-8 років – 12:00, 9-12 років – 14:00.
Наступні заняття відбуватимуться також по неділях. Докладнішу інформацію можна буде знайти на на сторінці «Українське мистецтво ХХ ст. НМЛ ім. Андрея Шептицького» у Facebook.
«Хотілось би, щоб на наших заняттях діти зацікавились мистецтвом, не стримували свою фантазію та отримали задоволення від знайомства з новим та незвичним», – наголошують організатори.
Також вони розповіли, що додатково до програми «Ізми» готується масштабний майстер-клас по створенню власного музею, який відбудеться у травні в межах Міжнародного дня музеїв.