Незабаром відбудеться дитячий міжнародний турнір з гірських лиж
01.02.2017 | Анонси
Рівно за тиждень, 8 лютого, на схилах нового гірськолижного комплексу «Буковиця» що знаходиться на околиці Борислава на відстані 5,5 км від центру Трускавця розпочнуться Перші дитячі міжнародні гірськолижні змагання «Кубок «BUKOVYTSIA OPEN» Приймає Трускавець».
Інформує Zik.
Триватимуть змагання два дні – 8 та 9 лютого.
До участі в змаганнях вже заявились дитячі спортивні команди з України, Польщі і Словаччини. Кубок буде щорічним.
Ініціаторами і організаторами цього заходу є ГО «Європейська інтеграція України» та ТзОВ «Буковиця».
Проходитимуть змагання за підтримки Комітету ВР України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму; Львівської ОДА, міст Трускавця, Борислава та Дрогобича.