На Львівщині вперше відбудеться етап міжнародної Карпатської молодіжної хокейної ліги
Упродовж 10-12 лютого на льодовій арені м. Новояворівська Яворівського району відбудуться матчі третього, передостаннього етапу міжнародної Карпатської молодіжної хокейної ліги ігрового сезону 2016-2017 рр. Змагання такого масштабу на Львівщині відбуватимуться вперше.
Про це повідомляє Львiвська Газета .
Команда “Галицькі Леви”, яка є лідером попередніх двох етапів Карпатської ліги, на домашній арені змагатиметься з кращими юнацькими хокейними командами Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії.
Розклад проведення ігор:
10 лютого (п’ятниця):
15:00 – GladiatorsDunareaGalati (Румунія) – MSKMTrebiSov (Словаччина);
16:30 – HKMladezMichalovce (Словаччина) – DEB-MISSelect (Угорщина);
18:00 – ЦЕРЕМОНІЯ ВІДКРИТТЯ;
19:00 – STSUKSNiedzwiadkiMOSIRSanok (Польща) – ХК “Галицькі Леви” (Новояворівськ- Україна).
11 лютого (субота):
9:00 – DEB-MISSelect (Угорщина) – STSUKSNiedzwiadkiMOSIRSanok (Польща);
10:30 – MSKMTrebiSov (Словаччина) – ХК “Галицькі Леви” (Україна);
12:00 – HKMladezMichalovce (Словаччина) – GladiatorsDunareaGalati (Румунія);
16:00 – STSUKSNiedzwiadkiMOSIRSanok (Польща) – MSKMTrebiSov (Словаччина);
17:30 – GladiatorsDunareaGalati (Румунія) -DEB-MISSelect (Угорщина);
19:00 – ХК “Галицькі Леви” (Україна) -HKMladezMichalovce (Словаччина).
12 лютого (неділя):
8:30 – ХК “Галицькі Леви” (Новояворівськ-Україна) – GladiatorsDunareaGalati (Румунія);
10:00 – STSUKSNiedzwiadkiMOSIRSanok (Польща) – HKMladezMichalovce (Словаччина);
11:30 – MSKMTrebiSov (Словаччина) – DEB-MISSelect (Угорщина);
13:00 – GladiatorsDunareaGalati (Румунія) – STSUKSNiedzwiadkiMOSIRSanok (Польща):
14:30 – HKMladezMichalovce (Словаччина) – MSKMTrebiSov (Словаччина);
16:00 – DEB-MISSelect (Угорщина) – ХК “Галицькі Леви” (Україна).
17:15 – ЦЕРЕМОНІЯ ЗАКРИТТЯ.