У Львові відбудеться конференція про бізнес майбутнього від LvBS
01.02.2017 | Анонси
23 березня Львівська бізнес-школа УКУ проведе щорічну візійну конференцію “Intro 2017: Людина майбутнього”. Українські та міжнародні експерти та підприємці обговорюватимуть, яким буде бізнес майбутнього, чи зможемо ми дотримуватися етичних норм, не припиняючи розвиток технологій та чого очікувати від освоєння космосу.
Інформує Lviv.com.
Під прицільним фокусом учасники розглянуть соціальне підприємництво як еволюцію бізнесу, а також матимуть дискусійну панель Startup Planet з представниками найяскравіших та найуспішніших стартапів країни.