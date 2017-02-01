На львівському велотреку завершується перший у році чемпіонат України
У Львові завершується чемпіонат України із велотреку. Перші змагання із цього спорту у 2017 році. Змагаються юнаки, дівчата і дорослі атлети. У програмі турніру ― вісім багатоденних гонок.
Інформує Zaxid.net.
На педалі налягають представники 17 команд. А це більше півтори сотні учасників. На передостанньому етапі учасники міряються спритністю у кейріні. Тут попереду гонщиків їде мотоцикліст, якого вони не можуть випереджати. За два з половиною кола до фінішу велосипедисти залишаються на треку самі. І вже тоді визначають переможця.
Ще одна ефектна дисципліна ― гонка на вибування. Тут після кожного кола вибуває найслабша ланка.
Найпрудкішим виявився львів`янин Роман Гладиш, який нещодавно відновився після перелому ключиці. Перемогу вирвав у товариша по національній збірній Тараса Шевчука. Роман розповів: «Я старався особливо не працювати на першій позиції, оскільки ти на себе саме найбільше опору повітря хапаєш і стає тяжче. А завдяки суперникові ти можеш зберегти собі сили на останній ривок. В мене він непогано вийшов».
Тарас Шевчук зазначив: «Я тактично більш-менш правильно все зробив. Просто Рома був сильнішим. От і все! Взагалі ця дисципліна складна через те, що вона дуже контактна. І гонщики між собою дуже борються і дуже один одного штовхають. Часто буває, що падають. Через це трохи тяжка гонка».
А вже цими вихідними стартує національна першість в олімпійських видах програми.