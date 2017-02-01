Торік на Львівщині відремонтували понад 500 кілометрів доріг
У 2016 році на ремонт доріг загального користування Львівської області з різних джерел фінансування залучили рекордну за 25 років суму – 2,2 мільярда гривень та відремонтували рекордні 509,2 кілометрів автомобільних трас.
Інформує Дивись.info.
За його словами, із цієї суми – 738,3 мільйона гривень – це кошти від перевиконання митних платежів (відремонтували – 159,9 км), 276,9 мільйона гривень – з обласного бюджету (відремонтували – 107,4 км), 309,3 мільйона гривень – з держбюджету (відремонтували – 107,8 км), 460,1 мільйона гривень – кошти, залучені під держані гарантії (відремонтували – 117 км), 136,1 мільйона гривень – фінансовий ресурс державного інвестиційного проекту (відремонтували – 17,1 км), 242,6 мільйона гривень – кошти на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання та 47,3 мільйона гривень – органів місцевого самоврядування.
Крім того, торік ремонтні роботи велися й на дорогах комунальної власності. «Так, у 45 населених пунктах відремонтували 10,1 км доріг, – розповів Роман Кокотайло. – Використали 21,9 мільйона гривень з обласної скарбнички і 12,6 мільйона гривень – з місцевих бюджетів».
Слід зазначити, що протягом минулого року на Львівщині ввели в експлуатацію три асфальтних заводи: ТзОВ «Онур конструкціон інтернешнл», ТзОВ «Автомагісталь – південь», ПП «Рома».
За словами керівника департаменту Романа Кокотайла, основними завданнями на 2017 рік у процесі розбудови дорожньої інфраструктури є продовження ремонтних робіт на основних дорожніх артеріях області (заплановано відремонтувати 170 км доріг); проведення ремонтних робіт на дорогах, які з’єднують основні дорожні артерії області для їх розвантаження (передбачається відремонтувати 90 км доріг); розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури (планується відремонтувати 128 км доріг).