Львівські депутати виділили медиками 88 млн грн
У Комплексній програмі надання медичної допомоги мешканцям Львівської області на 2017-2020 роки має бути залучений фінансовий ресурс місцевих бюджетів. Львівська обласна рада затвердила Комплексну програму надання медичної допомоги мешканцям Львівської області на 2017-2020 роки.
Інформує Depo.Львів.
За таке рішення проголосувало 68 депутатів.
Як розповіла директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірина Микичак, ця програма передбачає надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю, з легеневою гіпертензією, хронічною мієлоїдною лейкемією, ревматологічним хворим на важкі форми артриту, діагностику, лікування та реабілітацію осіб, які постраждали внаслідок Революції Гідності та АТО, допомогу пацієнтам зі зниженим слухом, протидію ВІЛ-інфекції /СНІДу та ін.
Основні завдання програми реалізуються через впровадження таких заходів – моніторинг захворюваності та ведення реєстру хворих у Львівській області, здійснення закупівлі необхідної кількості лікарських засобів, витратних матеріалів та обладнання для лікування хворих, а також забезпечення специфічним лікуванням хворих.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми у цьому році – 87 425,9 тис. грн.
Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин наголосив, що у цій програмі має бути залучений фінансовий ресурс місцевих бюджетів. Зокрема, йдеться про те, щоб забезпечити співфінансування на амбулаторне лікування мешканців, які проживають на цих територіях. Таку пропозицію очільник облради планує обговорити на найближчому засідання Асоціації місцевих рад “Ради Львівщини”.