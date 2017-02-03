Протестувальники пікетують апеляційний суд Львівщини
03.02.2017 | Новини
Люди й родичі загиблих у Старому Селі вимагають, щоб Галицький суд заарештував винуватця смерті.
Інформує Щоденний Львів.
Протестувальники пікетують сьогодні, 3 лютого на площі Соборній у Львові обласний апеляційний суд Львівщини. Про це повідомили на сторінці громадської організації «Варта 1» в інтернет-мережі «Facebook», де також опублікували відео й фото з місця події й написали: «Вчора судді Микойда , Головатий та Белена випустили злочинця на волю!!! Апеляційний суд відпустив під заставу 1 440 000 гривень. Люди й родичі загиблих хлопців, які загинули в Старому Селі, вимагають щоб Галицький суд взяв Гаврилюка під варту».