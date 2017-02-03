Львівщина розширить співпрацю з Королівством Йорданія
Насамперед ідеться про активізацію туристичного напрямку та культурну співпрацю, а також допомогу регіональним компаніям у виході на йорданський ринок.
Інформує Львiвська Газета.
Про це вчора, 2 лютого, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка та голова облради Олександр Ганущин говорили на зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Йорданському Хашимітському Королівстві Сергієм Пасько.
Олег Синютка висловив вдячність панові Послу за інформування керівництва Йорданії щодо ситуації із військовим конфліктом на території України. «Йорданія була першою арабською державою, яка визнала російську агресію на території нашої країни. І я розумію, як багато для цього було зроблено», – зазначив він.
Сторони також обговорили можливість прямого авіасполучення зі Львова до Акаби, що могло би сприяти збільшенню кількості бізнес-візитів та туристів з Йорданії. Голова Львівської ОДА звернув увагу, що мешканців Королівства можуть також зацікавити і рекреаційні можливості регіону.
У свою чергу, Сергій Пасько висловив готовність розглянути пропозиції Львівщини та запропонувати їх у Йорданії. «Напевне, немає такого регіону, який би рівнявся потенціалом зі Львівщиною», – додав Посол.
Також він запросив Олега Синютку та Олександра Ганущина відвідати Королівство з робочим візитом.