На кордоні з Польщею – черги на 300 автівок
03.02.2017 | Новини
На західному кордоні України зафіксували черги на п’яти пунктах пропуску.
Про це інформує Варіанти.
Відтак, станом на 8:00 год. 3 лютого на західному кордоні України накопичення транспортних засобів зафіксували перед пунктами пропуску Краковець – 50 авто, Угринів – 80 авто, Шегині – 50 авто, Рава-Руська –50 авто, Смільниця –70 авто.
На інших пунктах пропуску, зокрема в Грушеві, Порубному, Дяково та Косино черг немає.
Нагадаємо, Державна прикордонна служба запустила інтерактивну карту завантаженості основних пропускних пунктів на кордонах України.
Також у грудні 2016 року на пункті пропуску Краковець – Корчова у якості експрименту створили додаткову смугу руху для українців, що мають авто з українською реєстрацією, а також для громадян ЄС.