«Вогонь сердець»: львівські діти заспівають з кумирами
03.02.2017 | Анонси
У вівторок, 7 лютого, у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької відбудеться благодійний концерт «Вогонь сердець».
Повідомила Гал-info.
Під час концерту талановиті діти виступлять на одній сцені разом зі своїми зірковими кумирами. Початок – о 19.00.
Кошти, отримані від продажу квитків, спрямують на облаштування лікарняних палат для мам з немовлятами у ІІ педіатричному відділенні Комунальної міської дитячої клінічної лікарні.