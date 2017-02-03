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«Вогонь сердець»: львівські діти заспівають з кумирами

03.02.2017 | Анонси

У вівторок, 7 лютого, у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької відбудеться благодійний концерт «Вогонь сердець».

Повідомила Гал-info.

Під час концерту талановиті діти виступлять на одній сцені разом зі своїми зірковими кумирами. Початок – о 19.00.

Кошти, отримані від продажу квитків, спрямують на облаштування лікарняних палат для мам з немовлятами у ІІ педіатричному відділенні Комунальної міської дитячої клінічної лікарні.

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