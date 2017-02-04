Британські вистави наживо транслюватимуть у Львові
Навесні та влітку у львівському кінотеатрі MULTIPLEX наживо транслюватимуть вистави провідних британських театрів. Любителі театрального мистецтва матимуть змогу переглянути постановки Девіда Лево, Саймона Стоуна, Саллі Куксон та Яель Фарбер.
Пише Bit.ua
20 квітня покажуть спектакль «Розенкранц та Гільденстерн мертві» (режисер — Девід Лево) за абсурдистською трагікомедією відомого сучасного драматурга Тома Стоппарда. Розенкранца у виставі зіграє Деніел Редкліфф («Гаррі Поттер»), Гільденстерна — Джошуа Макгвайр («Містер Тернер», «Година»). Твір Стоппарда розповідає про двох другорядних персонажів із Шекспірового «Гамлета». «Проводячи глядача надзвичайно смішним екзистенційним лабіринтом, автор робить його свідком остаточної кризи особистості», — зазначають у театрі Old Viс, в якому відбуватимуться покази.
10 червня відбудеться пряма трансляція зі сцени Національного театру Лондона, де зіграють «Пітера Пена». Відому п’єсу Джеймса Баррі інсценізувала режисерка Саллі Куксон.
Також у Львові демонструватимуть роботу південноафриканської режисерки Яель Фарбер «Саломея» за твором Оскара Вайлда. Прем’єра відбудеться 22 червня.
А в останній день літа, 31 серпня, на глядачів чекає вистава театру Young Vic. Постановка за трагедією «Єрма» — однією з найвідоміших п’єс Федеріко Гарсії Лорки. Її режисером є австралієць Саймон Стоун. Головну роль він віддав актрисі та співачці Біллі Пайпер.