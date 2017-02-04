На вихідних львів`ян запрошують на змагання із волейболу, шахів та лижні перегони
На львів’ян чекає активний спортивний вікенд. У місті гратимуть у волейбол та гандбол, шахи та змагатимуться у лижних перегонах.
Інформує Zaxid.net.
Стартують спортивні вихідні у суботу, 4 лютого, запеклою волейбольною дуеллю. Львівські «Кажани» прийматимуть харківський «Локомотив» у Палаці спорту «Галичина». Початок – об 11:00. Тут же ж цього дня о 14:00 футзальна «Енергія» зустрінеться із «Локомотивом».
У суботу та у неділю у Зимній Воді відбудеться першість із лижних перегонів серед львівських ДЮСШ. Стартуватимуть від школи №1. Початок змагань об 11:00.
А на завершення – трохи праці для розуму за шаховою дошкою. У неділю, 5 лютого, відбудеться обласний шаховий чемпіонат «Юні Таланти» у готелі «Ентон», що на вулиці Шевченка, 152б. Розпочнеться турнір о 10:00.