Український студент створив масштабний портрет Скрябіна
04.02.2017 | Новини
21-річний студент Львівської національної академії мистецтв намалював картину розміром 2х3 метри. Зображення присвячене другій річниці смерті українського співака Кузьми Скрябіна.
Художник Любомир Борис зізнається: «Якщо не портрет Кузьми, то кого? Люблю його за те, що він справжній. За те, що я щоденно протягом двох останніх років співаю його пісні, особливо “Спи собі сама”. Люблю його за щирість, людяність та чудову музику».
Студент працював над полотном триста годин, постійно коригував, домальовував і стирав. Він також розповів, що готовий продати картину.